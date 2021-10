Per lo Sporting San Salvo iniziano i campionati ufficiali: è arrivata la rosa di giovanissimi

Oggi, domenica 17 ottobre, sono iniziati i campionati provinciali di calcio giovanile; la prima partita è stata il derby con gli Aquilotti ed è terminata con il risultato di 1-1. In casa Sporting San Salvo è una data da ricordare perché è la prima partecipazione ufficiale alle categorie. Alla fondazione, nel 2017, si è iniziato il percorso con un gruppo di bambini, partito con i primi calci: oggi quella squadra è “ giovanissimi”! Questi i ragazzi messa in campo da Mister De Ninnis Massimo: Aquilano Luca, Bianchi Camillo, Buccione Alessandro, Celi Jacopo, Ciafardini Yari, Colella Gabriele, De Risi Davide, De Risi Giuseppe, Di Giacomo William, Falcone Filippo, Gabriele Kevin, Galante Riccardo, Nadi Badredin, Nadi Zyad, Potalivo Cristian, Scaringi Manuel, Silvestri Francesco, Vicoli Emanuele. Non è una meta, ma è un nuovo inizio per tutti: per i ragazzi e per gli allenatori, per la dirigenza e per le famiglie. È stato un percorso bello e intenso, come lo sarà ciclicamente per tutti i kids fino al 13esimo anno di età. Un ringraziamento a tutti gli allenatori e coloro i quali hanno contribuito a questa splendida rosa: la prima delle rose giovanili dell’ Academy Sporting San Salvo. È una data da ricordare, si è raggiunto un obiettivo, ora c’è ancora molto da fare. Forza Sporting San Salvo! Campioni di Vita, Campioni di Sport!