Altro pareggio e altro punto d’oro, 1-1 al Tomeo tra San Salvo e Scafapassocordone

Un altro punto importante per l' obbiettivo principale che rimane, ad oggi, il raggiungimento della quota salvezza nel più breve tempo possibile. Il San Salvo pareggia 1-1 sul sintetico dello stadio Tomeo con lo Scafapassocordone. A passare in vantaggio sono i BiancoAzzurri grazie ad un gol di Minervino al 33' del primo tempo. Gli ospiti agguantato un il pareggio al 5' del secondo tempo in una azione concitata, non si riesce a distinguere perfettamente l'autore dell' ultimo tocco dalla mischia prima che il pallone superi Cattafesta, probabilmente si tratta di un autogol, per ironia della sorte, dello stesso Minervino. Questa la formazione messa in campo da Mister Zeytulae: Cattafesta Lorenzo, Pollutri Andrea, Izzi Daniele, Di Pietro Giampiero, Minervino Giuseppe, Luongo Giovanni, Seck Mamadou, Dzierwa Janusz, Battista Samuel Giuliano, Farina Daniele, Lorenzoni Principe. A disposizione: Corvino Luca, Di Tella Matteo, Sorichilli, Faye Saihou, D'Alessandro Enrico, Bocconcelli Dennis, Nucci Michele, Menna Dennj Pietro, Frasca Andrea. Questo il commento della società sulla gara odierna:

"Siamo soddisfatti del pareggio, nonostante le nostre importanti assenze di Traorè e Di Nardo, perché lo Scafapassorcordone si è dimostrata una squadra molto tecnica che gioca al calcio e sicuramente dirà la sua per le prime posizioni. Noi anche oggi un pò contratti all'inizio poi abbiamo ribattutto colpo su colpo. Due grandi interventi del loro portiere uno al primo tempo su Farina e uno al secondo tempo su Lorenzoni."