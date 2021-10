Chiuso nella notte tra mercoledì e giovedì il tratto Vasto Nord-Vasto Sud/San Salvo dell'A14

Sull'Autostrada A14 Adriatica Bologna-Taranto, per consentire programmati lavori di sostituzione dei conduttori sulla linea elettrica, in orario notturno, dalle 22 di mercoledì 20 ottobre alle 6 di giovedì 21 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Vasto Nord/Casalbordino e Vasto Sud/San Salvo/Montenero, in entrambe le direzioni, verso Pescara e in direzione di Bari.

Autostrade per l’Italia consiglia i seguenti itinerari: per chi è diretto verso Bari, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Vasto Nord, percorrere la statale16 adriatica in direzione Vasto-Foggia e quindi seguire le indicazioni per A14 Adriatica, con rientro in autostrada alla stazione di Vasto Sud per proseguire in direzione di Bari; per chi è diretto verso Pescara, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Vasto Sud, percorrere la Statale 16 Adriatica in direzione Pescara e quindi seguire le indicazioni per l'A14, con rientro in autostrada a Vasto Nord per proseguire in direzione di Pescara.