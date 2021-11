L’Università “d’Annunzio” a Expo Dubai 2020 per lo sviluppo urbano e rurale

L’Università degli Studi “Gabriele ’Annunzio” di Chieti-Pescara è già protagonista a Expo Dubai 2020 nella settimana per lo sviluppo urbano e rurale in corso di svolgimento (31 ottobre - 6 novembre 2021).

Presentato il “Mediterranean Urban Design & Regeneration Event”, calendarizzato presso l’Accademia di Padiglione Italia. Il progetto, coordinato dai professori Filippo Angelucci e Antonio Basti, del Dipartimento di Architettura della “d’Annunzio”, individuato dal Commissario generale di sezione per l'Italia. Il progetto riafferma la vocazione internazionale dell’Ateneo, in un contesto - quello dell’Expo - volto a promuovere la formazione delle competenze per la cittadinanza globale e lo sviluppo sostenibile, a valorizzare le imprese innovative generatrici di crescita socio-economica e ad accrescere le capacità culturali e cognitive tra le nuove generazioni.

L'evento si sviluppa attorno a sei tavoli di lavoro con facilitatori e consulenti, in cui visitatori e/o studenti possono collaborare all'analisi di criticità e allo sviluppo di ipotesi metaprogettuali ad hoc per un microambiente urbano.

Al fine di stimolare un proficuo dibattito sui temi trattati, da circa due mesi il team del Dipartimento di Architettura organizza talk e dibattiti sulle principali piattaforme social. I contenuti social e multimediali sono prevalentemente disponibili sui canali social dipartimentali. Inoltre, un gruppo di dottorandi sta predisponendo la documentazione di base sui casi studio da approfondire, da mettere a disposizione dei partecipanti per facilitare le attività di elaborazione del metaprogetto da svolgere durante l'evento. Il gruppo di lavoro ha invitato a partecipare all'evento alcuni docenti delle università degli Emirati Arabi Uniti per stimolare il confronto e il dibattito tra le diverse scuole di pensiero.

Sono invitate la “British University” di Dubai (UEA), la “Abu Dhabi University” (UEA), la “Zayed University” di Abu Dhabi (UEA). Nelle ultime due settimane tutti i partecipanti hanno svolto anche alcuni incontri on line per discutere l'organizzazione, l'approccio scientifico e il contenuto programmatico dell’evento.