Il San Salvo si rafforza con Fiore e Lanfranchi, già disponibili domani ad Atessa

Mister Zeytulae avrà a disposizione due nuove pedine : Nicola Fiore e Christian Lanfranchi. Il Vastese Fiore, esterno offensivo di grande esperienza, a rinforzare le manovre di attacco; Lanfranchi arriva per rimpiazzare Giuliano che nei giorni scorsi aveva lasciato i BiancoAzzurri. I due nuovi innesti saranno già a disposizione domani per la difficile trasferta in casa della capolista Atessa.