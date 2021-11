Domenica di spiritualità a Fossacesia

Ieri, domenica 7 novembre, presso il Centro Pastorale di Fossacesia si è svolto l'incontro pastorale di spiritualità riservato ai ragazzi di Azione Cattolica dell'Arcidiocesi di Chieti-Vasto.

L'incontro è stato aperto alle ore 10 con gli arrivi. Successivamente c'è stata la preghiera iniziale. Alle ore 10,30 la testimonianza di Annamaria Mancini, consulente famigliare, che ha avuto come titolo "In ascolto degli altri".

Dopo un primo momento di ascolto è seguito un secondo momento di confronto in cui ogni ragazzo diviso in coppia con gli altri partecipanti si è messo in ascolto dell'altro richiamando il tema di quest'anno intitolato "Ascolta Ora".

Successivamente a questa prima parte della giornata c'è stato il pranzo al sacco. Subito dopo, alle ore 14:30, spostamento presso l'Abbazia di San Giovanni in Venere. Alle ore 15 "In ascolto di se stessi", confronto gli uni con gli altri, curato da Don Gianluca Zurra, assistente nazionale del Settore Giovani di Azione Cattolica. Alle ore 16:15 un momento nel quale ogni ragazzo si è messo in ascolto di se stesso, chiamato Deserto, seguito da un'ulteriore occasione di confronto, condivisa con tutti i ragazzi presenti. Alle ore 17:30 spostamento presso la Chiesa Parrocchiale di San Donato Martire per la celebrazione della Santa Messa di don Giammarco Medoro su invito del parroco don Leo. Lo stesso don Leo ha ringraziato tutti i ragazzi presenti che hanno partecipato a questa giornata.