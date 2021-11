Un Super Ago #5 a Vallelunga

Questo fine settimana il giovanissimo pilota San Salvese Agostino di Francesco ha portato a casa la sua prima vittoria in carriera, nel circuito di Vallelunga (Roma) dove si è svolto il “trofeo del Centauro”.

Un trofeo che si svolge ormai da anni sempre a fine stagione nel Circuito Romano e che la maggior parte dei piloti usa come Test per provare, chi nuove moto e chi nuove squadre in vista della prossima stagione 2022.

Infatti per il nostro Agostino è stata una Gara/Test salendo per la prima volta in sella ad una Yamaha R6 (600cc) del TEAM BIKE & MOTOR passando quindi di categoria.

Agostino dopo un inizio di weekend un po’ a rilento viste anche le condizioni atmosferiche non ottimali, migliora turno dopo turno arrivando ad aggiudicarsi il terzo tempo nelle qualifiche.

Nella gara della Domenica Agostino non si fa intimidire dagli avversari e dopo una partenza non delle migliori, rimonta giro dopo giro fino ad aggiudicarsi la Vittoria in volata all’ultimo giro.

Dice Agostino Di Francesco: "è stato un weekend bellissimo ma difficile per le condizioni meteo di fine stagione fatto di alti e bassi, come prima volta su una 600 Yamaha R6 devo dire che le mie sensazioni sono state via via sempre più buone, mettendo turno dopo turno risultati costruttivi. Ho il cuore a mille per questa esperienza, fatta solo per capire se avessi buone attitudini Nel passaggio da una cilindrata 300 a una 600, eravamo venuti solo per fare chilometri in sella a una 600. Un ringraziamento speciale ai miei cari genitori per questa esperienza, al mio preparatore e coach Daniele Zini che mi segue da sempre nella mia crescita e che era lì dandomi la carica e la tranquillità per fare bene, al mio super tutor amico sostenitore Gino Di Paolo che ogni Weekend di gara con grandi sacrifici e sempre con me, al Team bike e Motor di Alessandro Mazza e Stefano, per aver sistemato la moto e averla adattata al mio stile di guida, e a tutta la mia famiglia che mi sostiene continuamente, e soprattutto mio nonno che mi Veglia sempre da lassù."

Le premesse per una super Stagione 2022 ci sono tutte!