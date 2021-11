"San Salvo il comune con meno vaccinati della provincia di Chieti"

"Ogni occasione deve essere buona per ricordare alle persone che il vaccino protegge sì dal contagio ma soprattutto dalla malattia grave, e mi rivolgo non solo a Vasto ma all’intero comprensorio, con un riferimento esplicito a San Salvo, il Comune meno vaccinato della provincia, con un modesto 71% di adesioni, seguito da Cupello al 73%, e Monteodorisio al 74%, a fronte di tutti gli altri Comuni che hanno toccato e superato l’obiettivo dell’80% fissato dal Commissrio Figliuolo”.

Lo ha detto Thomas Schael, direttore generale della Asl Lanciano-Vasto-Chieti, presente ieri mattina a Vasto per la riapertura della postazione 'drive in' per i tamponi in via Don Lorenzo Milani, nelle vicinanze del PalaBCC.

E che la copertura vaccinale funzioni lo ha ricordato, con dati alla mano, Giuseppe Torzi, direttore del Dipartimento Prevenzione della Asl: “Nonostante siano in aumento i positivi - ha precisato - abbiamo 13 ricoverati a Chieti e 8 a Vasto in Malattie Infettive, mentre 3 sono in Terapia Intensiva, 1 a Chieti e 2 in altri ospedalii. Sono numeri piccoli, che dimostrano con chiarezza l’efficacia della copertura vaccinale. Perciò eventuali paure devono riguardare il virus, non il vaccino”.

La postazione in via Don Milani per il momento sarà aperta nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30, ma Schael si è già detto pronto a estendere gli orari in caso di aumento delle richieste e dei casi di positività in città e nei Comuni limitrofi.

Il Centro vaccinale, operativo nella sede del Palazzetto del Centro sportivo Ex Salesiani, invece, seguirà il seguente calendario:

lunedì 15 ore 8.30-13.00

martedì 16 ore 8.30-13.00

mercoledì 17 ore 8.30-13.00

venerdì 19 ore 8.30-13.00.