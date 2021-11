Rubano più di 40 quintali di legna, denunciate due persone

Nel corso servizi per il controllo del territorio, finalizzati a prevenire in particolare il fenomeno dei reati c.d. “predatori”, i Carabinieri della Stazione di Roccaspinalveti, transitando in località “Colle Pune” notavano la presenza di due persone che stavano caricando della legna su di un carrello, pronto per essere agganciato ad un mezzo di trasporto.

Insospettiti di tale azione, procedevano al controllo degli stessi, constatando che il legname, quantificato in circa 40 quintali, era stato precedentemente asportato da un’area boschiva di proprietà comunale.