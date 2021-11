Sedute in aula: "Nessun problema a confrontarci"

In merito alla richiesta dei consiglieri di minoranza, riguardo la convocazione del Consiglio Comunale in presenza, siamo disponibili a valutare la opportunità di tale richiesta in sede della prossima riunione della Conferenza dei Capigruppo, dove fino ad ora non era pervenuta una richiesta in tal senso da parte dei capigruppo della minoranza.

Pertanto, avendo ritenuto fino ad ora di svolgere le sedute di Consiglio Comunale in videoconferenza per salvaguardare la sicurezza e facilitare la presenza da remoto di tutti i consiglieri comunali, non avremo difficoltà alcuna a confrontarci nella sede istituzionale e valutare il ripristino delle riunioni di Consiglio nell’aula comunale.

Il tutto al fine di rassicurare i consiglieri delle minoranze.

Il Presidente del Consiglio Comunale di San Salvo Dott. Eugenio Spadano