"La voce del silenzio – Un inno all’amore e al rispetto", appuntamento in piazza Giovanni XXIII

"Nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ci ritroveremo in piazza Giovanni XXIII per una perfomance artistica. Una salutare opportunità per invitare alla riflessione e come atto di testimonianza per rompere i silenzi che rendono complici e che spesso scendono sui tanti episodi di violenza e femminicidio”.

E' quanto sottolinea il sindaco Tiziana Magnacca nel presentare la performance coreografica “La voce del silenzio – Un inno all’amore e al rispetto” che si svolgerà questa mattina, giovedì 25 novembre, a partire dalle ore 10.30, iniziativa promossa dallo Sportello antiviolenza Frida del Comune di San Salvo.

Si tratta di un progetto artistico ideato e curato da Maria De Liberato, con il contributo degli studenti dell’Istituto Omnicomprensivo “Mattioli D’Acquisto” in collaborazione con l’Associazione Dafne.

Interverranno, tra gli altri, lo stesso sindaco Magnacca, l’assessore alle Pari Opportunità Maria Travaglini e la dirigente scolastica Annarosa Costantini.