Sistemazione asfalti, lavori al via: ecco le strade interessate

L’assessore alla Manutenzione Giancarlo Lippis comunica che da stamane hanno preso il via i lavori di sistemazione del manto di asfalto a San Salvo che saranno svolti nell'intera settimana.

In particolare

- da oggi a mercoledì 1 dicembre sarà interessata via Puccini;

- da domani, martedì 30 novembre a giovedì 2 dicembre via Circonvallazione nel tratto tra la rotatoria di corso Garibaldi e la rotatoria di via Maiella e il tratto da via Liquirizia alla rotatoria di via dello Stadio;

- da mercoledì 1 dicembre a venerdì 3 via Istonia dal tratto della rotatoria degli Alpini alla rotatoria via dello Sport – via Discobolo;

- da giovedì 2 dicembre a sabato 4 via Enrico Toti e via Cavour.

“Sono interventi programmati che ora vengono attivati per il ripristino del manto bituminoso - sottolinea Lippis - e nei prossimi giorni altre vie saranno interessate, anche in attesa della conclusione dei lavori della messa a terra delle linee per la fibra ultraveloce”.

Il Comando della Polizia Locale ha predisposto un'apposita ordinanza per i divieti di sosta e di transito nelle strade interessate ai nuovi asfalti.