“Stiamo costruendo un progetto e un programma partecipato che guardi al futuro e alla crescita della città”

Lavoro, ambiente, inclusione sociale, e turismo e cultura. Sono queste le quattro macro aree programmatiche presentate ieri dal candidato sindaco Fabio Travaglini nell'incontro pubblico svoltosi al Rosa Hotel di San Salvo Marina.

"Come coalizione siamo stati fin da subito fermamente convinti ed unitari che la prima regola da seguire era l'ascolto. Ed è quello che abbiamo fatto in questi mesi passati e che continueremo a fare anche nel futuro al fine di presentare alla città non solo una squadra pronta a lavorare per far ripartire San Salvo e per raccogliere le sfide del futuro, ma anche e soprattutto per presentare alla città un programma partecipato dove ogni cittadino si sia fatto promotore di idee e proposte per la San Salvo del 2027". Ha esordito così il candidato sindaco, Fabio Travaglini che si è detto emozionato nel rivedersi e nel rincontrarsi in presenza, nonostante tutte le difficoltà e le attenzioni da seguire legate al Covid-19, nel suo discorso dinanzi alla numerosa platea presente.

"Per la nostra città vogliamo costruire un progetto che veda lontano e che lontano vuole andare. E lo stiamo facendo tenendo a mente tre pilastri fondamentali: inclusività, lealtà e sguardo al futuro. E lo stiamo portando avanti attraverso il confronto democratico e sociale e focalizzandoci su quelle che sono le priorità e i problemi della città sui quali è necessario intervenire", ha proseguito Travaglini che ha fatto sapere che a breve verrà lanciato il sito ufficiale nel quale ognuno potrà, attraverso la piattaforma presente, apportare idee e proposte che verranno poi inserite nel programma elettorale come obiettivi da raggiungere.

Dopo aver dettagliato le quattro macro aree il candidato sindaco Fabio Travaglini ha fatto sapere che nei prossimi 150 giorni la coalizione continuerà il lavoro iniziato mesi fa e lo farà con tutti coloro che vorranno parlare del futuro e della crescita di San Salvo.

“ Fino a maggio - ha specificato - ci sarà spazio per chiunque vorrà contribuire, aggregandosi in modo costruttivo, alla creazione di questo percorso. Siamo e saremo inclusivi e aperti anche a tutti coloro delusi dal centrodestra e dall’amministrazione del sindaco uscente Tiziana Magnacca e che non si riconoscono nel candidato sindaco, Giancarlo Lippis. Vogliamo costruire, grazie anche al contributo di ognuno di voi, un percorso di crescita che ci porterà a dire tra cinque anni di aver lavorato per aver fatto tornare San Salvo, attraverso fatti e azioni concrete, ad essere una città ambiziosa e che non si accontenta".