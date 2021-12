Asfalti e lavori, risposta all'assessore Lippis

Bene che si stia asfaltando alcune strade a San Salvo, ma ci sono delle zone ancora completamente abbandonate (in ogni senso!), prendiamo il caso di via Di Palmoli (e traverse varie) dove i marciapiedi fanno letteralmente pena, il fondo stradale é "abbellito" da alcune buche profonde e pericolose per l'incolumità di ciclisti e motociclisti.

Per non parlare della mancanza di luce,una sera si e una no le luci sono spente,in via francesco cilea zona parco giochi tutti i lampioni sono sempre spenti,il parcheggio in breccia,ovvero non asfaltato, ricavato da una parte del parco(se parcheggio si puo' chiamare) serve solo ai ragazzi che ci sgommano e a riempire di pietre la strada. Tutto questo nonostante varie segnalzioni agli uffici competenti!

Non se ne può più! Non si predende di essere considerati cittadini di serie A (!) ma neanche di non essere considerati per niente!!!

Un cittadino di San Saivo