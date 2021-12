Il San Salvo con la Val Di Sangro vince 1-3 lo scontro diretto in chiave salvezza

Il San Salvo, in trasferta, A Val di Sangro riesce a guadagnare un'importante vittoria in chiave salvezza. Bianco azzurri, privi del Mister Zeytulaev assente per motivi personali, iniziano bene la gara andando a rete con il giovanissimo Dzierwa (2002) al 5° minuto, il raddoppio arriva subito dopo con D' Alessandro (2000) al 10º minuto. La prima fase di gioco si conclude con il risultato di 0-2. Nella seconda fase di gioco è ancora il San salvo andare in rete segnando il terzo goal con il nuovo acquisto Verderosa (2001) al 20° minuto, al 24° minuto i padroni di casa, su calcio di rigore, accorciano le distanze; i 90 minuti si concludono con il risultato definitivo di 1-3.

I giocatori e la dirigenza dedicano la vittoria al Mister augurando un presto ritorno.