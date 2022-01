"San Salvo ha bisogno di voltare pagina"

La nostra città sta attraversando un momento molto difficile.

Da tempo assistiamo a una regressione sia sul piano economico-sociale che su quello culturale. Tutto questo è dimostrato da vari indicatori, primo fra tutti il calo demografico che va avanti inesorabilmente da più anni: siamo una delle poche città della costa che perde abitanti. I tanti giovani che vanno a studiare nelle università di altre regioni non tornano più per mancanza di opportunità, contribuendo all’impoverimento progressivo del nostro centro.

La verità è che San Salvo non è più attrattiva, e di conseguenza perde sempre più terreno, vedendo svanire qualla funzione di punto di riferimento del territorio. Questo deriva, innanzitutto, dalla crisi che vive il nostro apparato industriale: sottovalutata troppo a lungo, ora purtroppo presenta il conto, anche in ragione dell’incapacità di chi ha governato e diretto la cosa pubblica. In questi anni è mancata una visione, una nuova idea di città in grado di programmare e progettare la San Salvo del futuro. I fatti ci hanno dimostrato che i comunicati stampa, i selfie e la politica dei baci e abbracci non sono sufficienti a risolvere i numerosi problemi che abbiamo di fronte. Le strade di campagna sono diventate delle mulattiere impraticabili; settori strategici come il turismo e il commercio sono privi di idee e progetti innovativi. Nel sociale, anziché rafforzare ed implementare i servizi, abbiamo assistito alla chiusura di alcuni di essi. Quanto allo sport, possiamo vantare il non edificante primato delle numerose strutture chiuse o impraticabili, a cominciare dallo stadio comunale Davide Bucci per arrivare all’ abbandono e degrado in cui versa lo stadio della Marina. Potremmo continuare con un lungo elenco, ma ci fermiamo qui per non arrecare un ulteriore danno d’immagine alla nostra città. La responsabilità di tutto questo è evidente: il Sindaco e l’attuale maggioranza in dieci anni non sono stati all’altezza di governare San Salvo e le lacerazioni di questi giorni sono la prova del loro fallimento.

Il movimento politico per Giovanni Mariotti Sindaco lavora per voltare pagina e costruire una città sostenibile, attrattiva, aperta, accogliente ed inclusiva.