PIÙ DI UNA VITTORIA…. Non si arresta la crescita della Fillea Cgil Chieti

Si è conclusa ieri la giornata elettorale per l’elezione della Rsu della Tecnopack Srl (storica fabbrica di San Salvo che produce imballaggi industriali in legno) con l’aumento del consenso verso la nostra Organizzazione che passa ad essere il primo sindacato. È stato eletto Oreste Fabbri a cui facciamo i migliori auguri di buon lavoro. Un ottimo risultato che premia il lavoro fatto in questi anni e un ringraziamento va allo storico delegato Antonio Pelliccia per il prezioso contributo dato in questi anni. La Fillea Cgil di Chieti oltre ad esprimere grandissima soddisfazione, ringrazia i lavoratori per la fiducia. Ci viene consegnata una grande responsabilità che onoreremo con dedizione ed impegno costante.

RANIERI Marco Segretario Generale Fillea Chieti-Pescara