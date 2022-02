La nazionale italiana di ciclismo paralimpico sarà in ritiro a San Salvo

"Siamo felici e onorati di ospitare a San Salvo il ritiro della nazionale italiana di ciclismo paralimpico che per 7 giorni soggiornerà nella nostra città. Sarà l’occasione per apprezzare atleti che sopperiscono a una disabilità con la forza della volontà. Un esempio per tutti gli sportivi”. A dirlo il sindaco Tiziana Magnacca nel corso della presentazione dello stage azzurro che si terrà a San Salvo dal 19 al 26 febbraio prossimi con il commissario tecnico Rino De Candido e l’organizzazione tecnica della Addesi Cycling.

All’incontro erano presenti il collaboratore tecnico della Federazione Ciclistica Italiana della Nazionale, l’atleta paralmpico abruzzese Pierpaolo Addesi, il presidente del Velo Club San Salvo Tonino Maggitti, gli assessori comunali Tonino Marcello (Sport), Maria Travaglini (Scuola) e Tony Faga (Ambiente) e la responsabile comunale del settore Sport e attività produttive Marianna Pelliccia.

“Crediamo molto a questa presenza perché è un momento speciale per richiamare l’attenzione di tutti sulle priorità che dobbiamo avere nelle nostre giornate – ha dichiarato il sindaco – e gli atleti paralimpici ci fanno rimettere i piedi a terra. Presenze che confermano l’attenzione del nostro Comune verso la disabilità e l’inclusione sociale, come non ricordare le diverse edizioni della Festa dello Sport, che ci vede tutti coinvolti in prima persona e in prima linea”.

L’assessore Marcello ha evidenziato l’importanza di ospitare eventi del genere che qualificano le attività sportive della città oltre a essere un grande messaggio di socialità “di cui abbia un grande bisogno” oltre “a essere un’occasione per promuovere il turismo in una località che può accogliere tutti offrendo servizi a misura di turista”.

Parole molto sentite, poi, da parte dell’assessore Travaglini “per quello che è il primo evento che segna la ripresa, oggi abbiamo iniziato a togliere le mascherine all’aperto, una presenza che porterà i suoi frutti anche nel mondo della scuola” con l’incontro in programma il 23 febbraio nell’aula magna del Mattioli quando ci sarà al gran completo la Nazionale per sensibilizzare sulla disabilità”.

Pierpaolo Addesi si è detto fiducioso dell’ospitalità che riceveranno gli oltre 30 atleti che saranno a San Salvo accolti presso il Resort Poseidon Bech Village e della missione che rappresenterà la loro presenza per promuovere la pratica sportiva anche a quanti hanno delle disabilità. “Vedere in televisione le Olimpiadi paralimpiche di Atene del 2004 – ha confessato Addesi – mi ha dato la forza di uscire da casa dove mi ero rinchiuso e di iniziare a correre in bicicletta. Poi sapete tutti come è andata”.

L’incontro odierno ha rappresentato anche l’occasione per presentare il XVII Trofeo Carnevale, che si svolgerà domenica 20 febbraio sul circuito di San Salvo Marina, organizzato dal Velo Club San Salvo. Maggitti ha evidenziato come il Trofeo Carnevale sia il primo evento sportivo della stagione agonistica del ciclismo in Abruzzo.