Strade da riqualificare e alberi tagliati, nuove proteste

Passa per l’abbattimento degli alberi la riqualificazione di via Ripalta, via Caravaggio e traverse, zone in cui è prevista la sistemazione degli asfalti e dei marciapiedi, per un totale di due milioni di euro. Il taglio dei platani, che si trovavano in quella zona da almeno vent’anni, ha scatenato le proteste del Comitato civico ambientalista.

“Dopo aver abbattuto i pini della villa comunale per creare l’attuale arido deserto di cemento che è sotto gli occhi di tutti - attacca la referente, Marisa D’Alfonso -, dopo aver eliminato cipressi sani e maestosi sul viale del cimitero per creare una inutile e costosa rotondina, dopo aver tagliato quattro alberi ad alto fusto nell’area verde del Consorzio Icea e dopo aver capitozzato e massacrato alberi un po’ ovunque lungo le strade e i viali di San Salvo hanno pensato bene di procedere anche al taglio dei platani di via Ripalta. L’abbattimento riguarderà anche gli alberi presenti lungo le traverse. Hanno eliminato alberi che sono lì da 20 anni, potati male ed evidentemente privi delle cure di manutenzione che un’amministrazione attenta dovrebbe sempre garantire al suo verde.

Ribadiamo che è necessario pianificare un’adeguata manutenzione nel tempo, fatta a regola d’arte da personale qualificato. Non siamo nella foresta, siamo in un ambiente urbano, e quindi gli alberi, come le strade, come le costruzioni, hanno bisogno di manutenzione e di cura. Il regolamento del verde pubblico sarebbe un’ottima occasione per fare un lavoro serio in tale direzione - continua D’Alfonso - ma nonostante le nostre ripetute e continue sollecitazioni e le rassicurazioni dell’assessore Giancarlo Lippis sul fatto che fosse pronto, nulla è più pervenuto in merito. Se ne saranno dimenticati?”.