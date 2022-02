Venti di guerra in Europa

Pensieri sul timore di una nuova guerra nel cuore dell’Europa.

Mai avremo immaginato di scrivere queste brevi e commosse note e di dover fare questo appello.

Notizie sempre più caotiche e preoccupanti atterriscono il nostro cuore, per i venti di guerra che spirano nel cuore dell’Europa. Notizie ancora più atterranti per tutti coloro che, come noi, sono dei pacifisti convinti, convinti che dalla pace nasce la prosperità per tutti i popoli, convinti che dalla guerra nasce solo la prosperità per gli approfittatori.

Non è mai una questione di ideologie, è solo una questione di supremazia economica; chiunque pone inizio ad una guerra è sempre e solo un imperialista; le scuse politiche posso essere molteplici ma mai condivisibili. Alla fine di ogni guerra perdono sempre gli stessi: il popolo inerme; i bambini ignari di quello che succede loro; le donne che non sanno come sfamare i loro figli.

Una domanda ci pervade: si può fermare una guerra?

Sicuramente no, se si continua a pensare che succede da un’altra parte lontana da noi; lontana dai nostri affetti ma soprattutto lontana dai nostri interessi. Sicuramente sì, se iniziamo a pensare che siamo una grande famiglia, che tutti abbiamo figli che non devono morire prima di quanto a loro è dato di vivere. Sicuramente sì, se tutti siamo fermamente convinti che la violenza non porta mai ad avere ragione. Sicuramente sì, se siamo convinti che il dialogo porta sempre a soluzioni migliori. Sicuramente sì, se questi sentimenti sono condivisi da tutto un popolo che dice NO a tutte le guerre.

SE IL GENERE UMANO NON RIPUDIA LA GUERRA SARA’ LA GUERRA A DISTRUGGERE IL GENERE UMANO.

Dalla nostra piccola San Salvo aderiamo in massa ad una iniziativa di eco nazionale. Firmiamo la sottoscrizione popolare per il ripudio di ogni forma di guerra; petizione popolare disponibile on line sul sito Change.org Italia “Ucraina. La guerra è una follia!”. Servirà a dare alla nostra città una ulteriore connotazione pacifista, pluralista e sociale; servirà ad unire le nostre voci a tante altre voci, in tutta Europa.

Manifesto politico a cura della lista civica Avanti San Salvo