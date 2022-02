Obiettivo la "migliore stabilizzazione possibile del nostro Tribunale"

La proroga dell'attività del Tribunale di Vasto, assieme agli alltri abruzzesi a rischio chiusura di Lanciano, Avezzano e Sulmona, grazie alle ultime novità in sede parlamentare, verrà dilatata fino alla fine del 2023.

Della questione torna a parlare Vittorio Melone, presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vasto che rende noti recenti ed ulteriori passaggi. "La Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (C. 3431-A/R​), c.d. Milleproroghe. Nei prossimi giorni ci sarà il voto al Senato dall'esito scontato attesa la fiducia, posta dal Governo, sul provvedimento. Per quanto di nostro interesse l'emendamento è stato inserito, a modifica dell'originario testo dell'art. 8 del Decreto, con il seguente comma: 4-quinquies. All’articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: “a decorrere dal 14 settembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1° gennaio 2024”".

Proroga per ulteriori 15 mesi, rispetto all'iniziale data di chiusura indicata (14 settembre 2022): "Un importantissimo, quanto difficile, risultato è stato ottenuto", dice ancora Melone. Ma la 'battaglia' per la salvuaguardia dei presidi giudiziari abruzzesi in bilico non si fermas "Ora procediamo senza indugio - conclude - per ottenere la migliore stabilizzazione possibile del nostro Tribunale".