"Cupole" di Erre Punto nuovo disco della settimana a Radio Saba Sound

Quante volte si sentono frasi come "sei bella come la luna?".

Ma ha senso paragonare la bellezza di un satellite naturale a quella della persona? O è un complimento stereotipato, pigro e in qualche modo finto?

Con "Cupole" Erre Punto critica proprio ciò, utilizzando lo stereotipo del "sei bella come le Cupole di Roma".

Lo fa in chiave ironica e leggera, iniziando una dedica ad una ragazza con "non sei bella come le Cupole a Roma, ma quasi. E pensa che un essere umano non ci arriva ma tu quasi".

Il primo ascolto lascia spiazzati e genera un sorriso, ma è proprio nel "quasi" che ritroviamo il profondo del brano: paragonare la bellezza di un essere umano a quella di elementi architettonici di una citta' sarebbe finto, superficiale. Ma Erre confessa che questa ragazza è in grado di suscitare in lui una sensazione effettivamente simile a quella che prova guardandoli.

Nel bridge finale viene reso esplicito il senso del brano: "Non sei bella come le Cupole a Roma, neanche Venere ha 'ste pretese. Sei bella come il senso di Roma che c'ho nel cuore".

Così il complimento assume un carattere reale, sincero, profondo e proprio di chi vive la romanità.

Nelle strofe troviamo una dedica sincera, in cui l'artista mette in luce la consapevolezza di cui alcuni lati del suo carattere si riflettano sul rapporto.

Il videoclip ufficiale del brano è un cartone animato la cui regia è frutto ancora della loro relazione, come notiamo dalla cura dei dettagli delle relazioni emotive, frutto di uno studio geografico non indifferente, dei due personaggi alle frasi del testo e a ciò che accade intorno a loro.

Il primo frame riprende la copertina di "Punto de ritrovo", il disco che contiene il brano.

Scopriamo che "la coppietta" esce all'osteria e vive un pomeriggio surreale in una Roma di fantasia in cui le statue parlano, il Tevere è fatto di vino rosso e in cui tutti gli elementi raffigurano esattamente il testo del brano.