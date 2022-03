La pesca allo strascico

“ASCOLTIAMO LA CITTA’-VIVIAMO LA CITTA’”

Un movimento Politico- Una filosofia di vita

La pesca a strascico nella campagna elettorale di San Salvo

In un posto di mare, come quello in cui noi viviamo, tutti dovremo sapere perché la pesca a strascico è così dannosa per l’ambiente marino ed il suo habitat.

La pesca a strascico distrugge il complesso degli organismi acquatici ed è fonte di notevole impatto sull'ambiente marino. Le reti a strascico distruggono o asportano qualunque cosa incontrino sul fondale, pesci, invertebrati, coralli, alghe, posidonie, lasciando un ambiente devastato dove le comunità biotiche originarie si potranno reimpiantare solo dopo molto tempo.

Un altro serio problema della pesca a strascico è la sua non selettività, lo strascico raccoglie tutto, specie di pesci commerciali ma soprattutto non commerciali. La cattura di specie o esemplari di nessun interesse commerciale prende il nome di bycatch, portando al un tracollo dei prodotti ittici.

Ma adesso usciamo di metafora.

Cosa sta succedendo nella politica sansalvese? C’è qualcuno che fa la pesca a strascico pur di trovare un pugno di voti per le prossime amministrative? C’è qualcuno che è disposto a distruggere il fondale marino (la città di San Salvo) pur di accaparrarsi l’amministrazione comunale?

Noi di “Avanti San Salvo” (cittadini socialisti e riformisti) lista civica in appoggio al candidato Sindaco Dott. Giovanni Mariotti, non abbiamo risposte a queste domande, ma qualche dubbio ci assale!!!

Di fatto si sta creando un conglomerato, a dir poco strano, in una coalizione a sostegno di un candidato sindaco. Alcuni maggiorenti di questa nostra città stanno raccogliendo, “a strascico”, adesioni le più disparate per cercare di sostenere un loro personale candidato sindaco.

Certo noi non diremo mai che siamo difronte ad una lobby politica, perché non ci interessano i discorsi affaristici.

Noi parliamo, e parleremo solo e sempre, di politica, della buona politica che tanto serve alla nostra amata San Salvo, che tanto serve ai nostri concittadini sansalvesi.

Noi non parliamo, e non parleremo mai di affari privati con la pubblica amministrazione, perché la pubblica amministrazione, per sua definizione, è l’amministrazione fatta a favore dell’intera collettività... e non del singolo imprenditore!!

Noi cittadini socialisti e riformisti della lista civica di “Avanti San Salvo” non abbiamo bisogno di andare a pesca, né tantomeno di pesche miracolose, dal momento che abbiamo un grande e determinato programma amministrativo; abbiamo un grande e determinato progetto per risollevare dall’inedia questa città; abbiamo un grande e determinato candidato Sindaco nella persona del Dott. Giovanni Mariotti.

MANIFESTO POLITICO A CURA DELLA LISTA CIVICA “Avanti San Salvo”