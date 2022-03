Sevel di Atessa: Nuovo Stop

Nuovo stop per la Sevel di Atessa. La fabbrica del Ducato si ferma di nuovo per mancanza di materiale, in particolare parti per le centraline, dal turno delle ore 14,15 di giovedì 10 marzo al turno delle ore 5,45 di sabato 12 marzo.

L'attività lavorativa,salvo imprevisti, riprenderà lunedì 14 marzo alle ore 5,45.

Il reparto CKD, che si occupa di componenti per il Messico, continuerà l'attività lavorativa regolarmente.