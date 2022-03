Emozione e passione possono avere voce, Valsinello.net

Le note del clarinetto del giovanissimo artista Vincenzo Ricciardi e l’intensa e coinvolgente lettura poetica di Giuliana Antenucci sono state ieri pomeriggio il miglior inizio possibile per la presentazione di Valsinello.net presso la sala consiliare del Comune di Cupello. Un momento emozionante e toccante, vibrante, sensazioni e sentimenti che hanno accompagnato tutto l’evento. In cui sono state ricordate importanti riflessioni e la testimonianza viva di Cesare Pavese e Giorgio La Pira, persone che hanno fatto la storia di un’attualità e di una passione civile e sociale faro nei nostri tempi.

Tante le riflessioni, le testimonianze, i contenuti condivisi da chi è intervenuto. Tutte con un filo rosso fondamentale: la necessità di dare voce ai nostri territori, di valorizzarne con emozione, passione, ascolto attento le radici, le ricchezze, le sue innumerevoli storie. Troppo spesso, ancor di più negli incerti tempi odierni, ci si concentra su temi e notizie nazionali ed internazionali, su quel che accade “in alto”. Ma la storia, la vera storia, quella concreta e incarnata, come abbiamo sottolineato durante la presentazione, non la si scrive “in alto” ma nel quotidiano delle comunità, dei luoghi, nelle storie che possono apparire micro, piccole, ed invece sono il motore di una società. A queste storie Valsinello si rivolge, a queste voci, alla cultura profonda e ricca del nostro territorio. Speciale e articolato, dal mare fino agli appennini, tutto in un lembo d’Abruzzo spesso dimenticato e sottovalutato e che invece ha tantissimo da raccontare e trasmettere.

Continua su valsinello.net (clicca qui)