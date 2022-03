Giovedì 24 marzo: fissato il giorno di riapertura del Centro Commerciale Insieme a San Salvo.

Sono terminati i lavori di risistemazione del complesso, necessari a seguito dell'incendio divampato il giorno di Natale.

Tre mesi di chiusura che hanno determinato non pochi disagi per gli operatori della struttura di vendita sansalvese, pronta a tornare in piena attività.