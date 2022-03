Centro commerciale 'Insieme', il giorno della 'rinascita'

“E’ il giorno della rinascita per il Centro Insieme dopo questi ultimi tre mesi di passione a causa della chiusura forzata. Centro punto di riferimento per la città e per l’intero territorio. Buon lavoro a tutti”.

E’ il messaggio del sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca per la riapertura avvenuta questa mattina, con una sentita cerimonia, dopo la chiusura a causa di un incendio che, nel giorno di Natale, ha interessato uno dei locali della struttura.

E’ stata Maria Travaglini, assessore alla Cultura e alla Pari Opportunità, a portare il saluto del sindaco assente per motivi familiari. L’assessore Travaglini ha evidenziato come siano stati mesi difficili per i commercianti per un sito luogo di aggregazione e di socialità con attività gestite dai sansalvesi.

A dare il benvenuto a tutti Carmela Cianci, presidente della cooperativa che gestisce il Centro Insieme, che ha ringraziato quanti hanno lavorato perché si ritornasse, dopo mesi di chiusura, a rialzare le serrande. In particolare il direttore Elio Fiorito, il vice presidente Sergio Garofoli e il consigliere di amministrazione Antonella Marcozzi.

Prima uscita ufficiale per il neo assessore alle Attività produttive Elisa Marinelli, che ha fatto un grosso in bocca al lupo a tutti i commercianti, e l’assessore alla Sicurezza Vincenzo Larcinese. Presente il presidente del Consiglio comunale Eugenio Spadano.

Don Raimondo Artese, parroco di San Giuseppe, ha impartito la benedizione dopo il tradizionale taglio del nastro.