PRESENTAZIONE DEL SIMBOLO DELLA LISTA CIVICA “AVANTI SAN SALVO!”

Il simbolo definitivamente scelto per la nostra lista civica consiste, molto semplicemente, in un cerchio rosso su base bianca contenente la scritta “Avanti San Salvo!”, la

presenza del fiore di Papavero e la dicitura “CON GIOVANNI MARIOTTI SINDACO”.

Il significato della simbologia scelta. Significato del Papavero.

Non è certo un caso che i papaveri rossi si ritrovino in tante e tante canzoni contro la guerra (non ultima “la guerra di Piero” del maestro De Andrè); tradizionalmente tali fiori sono dedicati alla memoria delle vittime sui campi di battaglia della prima e della seconda guerra mondiale. La cosa risale alla poesia di John McCrae, poi divenuta una celebre canzone (oggi simbolo della pace in Ucraina). La scena più suggestiva che McCrae evoca in In Flanders fields sono i papaveri rossi che fioriscono in mezzo alle croci delle tombe dei tanti soldati caduti. Nel linguaggio dei fiori il papavero è simbolo dell'orgoglio sopito, della consolazione, ma anche della semplicità. Il papavero è il fiore del 25 aprile perché è il simbolo della memoria della Resistenza italiana, ma anche di rinascita, di vita e di Libertà che trionfava nell'Italia liberata dalla dittatura e dal nazifascismo. Il fiore dei partigiani morti per la libertà e seppelliti lassù in montagna nel canto partigiano più famoso di tutti: Bella ciao.

Il papavero è un fiore carico di significati che lega a sé miti e leggende in molte zone della terra. Il suo colore, rosso accesso, è da sempre legato alla passione, al potere, all'amore, alla gioia e noi Socialisti, Rifomisti e Progressisti lo vogliamo legare alla sinistra.

Significato della scelta di “AVANTI”. AVANTI E’ IL NOME DEL GIORNALE DEI SOCIALISTI. Giornale fondato il 25 Aprile 1896 da Leonida Bissolati, ed oggi diretto dal compagno Claudio Martelli (politico, filosofo, giornalista e docente universitario), al quale noi Socialisti, Riformisti e Progressisti siamo particolarmente legati, anche tramite il circolo dell’Avanti di San Salvo, di cui è presiedente il compagno Osvaldo Menna. Il primo numero del giornale uscì a Roma il 25 dicembre 1896, il giorno di Natale del 1896, non per caso ma per tutti i valori simbolici connessi alla data. Come Cristo, l'Avanti! nasceva per dare voce e sostegno alle ragioni degli ultimi, degli oppressi e dei diseredati.

Nel primo numero dell’ ”Avanti!”, il suo primo direttore (nell'editoriale inaugurale) tracciò un manifesto politicoideale identitario del nuovo giornale, lanciando una sfida all'ordine costituito. Rivolgendosi direttamente al Presidente del Consiglio e Ministro dell'Interno dell’epoca, che aveva ammonito i dirigenti e gli iscritti al neonato Partito Socialista

Italiano con l'intimazione: “di qui non si passa”; Bissolati rispose, con un titolo che entrerà nella storia del socialismo e del giornalismo, “di qui si passa”; manifestando la fede e

la certezza "scientifica" nell'affermazione delle ragioni dei socialisti e nella conquista del potere da parte dei lavoratori.

Significato della dicitura “Con Giovanni Mariotti Sindaco” LA SCELTA DELLA DICITURA: “CON GIOVANNI MARIOTTI SINDACO”.

Con questa dicitura si indica, con chiarezza, che la nostra lista civica sostiene il miglior candidato Sindaco per la città di San Salvo, nella persona del Dottor Giovanni Mariotti; per

una San Salvo moderna, civile, vitale e pronta a superare le sfide del nuovo secolo; unico candidato Sindaco per la gente e con la gente, unico candidato Sindaco non per una poltrona ma per il bene della sua e della nostra amata città. Giovanni Mariotti l’unico candidato Sindaco che rappresenta la vera discontinuità con la pessima amministrazione che ha gestito malamente questa città negli ultimi 10 anni. Giovanni Mariotti l’unico candidato Sindaco possibile per sottrarre questa città alle mire lobbistiche ed affaristiche.

Grazie per la vostra attenzione.