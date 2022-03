Sparta Group Academy in bella evidenza ai Campionati Italiani Assoluti

Il 19 e 20 marzo si sono tenuti, a Roma, i Campionati Italiani Assoluti Federkombat di Muay Thai e la Sparta Group Academy di San Salvo ha preso parte all’evento portando a combattere Stefano Bartolino, un allievo promettente del corso tenuto dai suoi due istruttori, Enrico Pellegrino e Gianluca Costa Cesari.

I due coach della palestra Sparta, oltre ad accompagnare all’angolo il loro allievo, partecipano alla gara come atleti di prima serie. Gianluca porta a casa un bronzo perdendo la semifinale nella categoria -81kg, mentre Enrico passa il turno per walkover (per assenza di un opponente) nella categoria +91kg. S

Stefano Bartolino esordisce ai Campionati Italiani portando a casa 2 match vinti nettamente ai punti, ascoltando bene l’angolo e vincendo così l’oro in terza serie categoria -75 kg con grande soddisfazione per la propria palestra e per i suoi coach.