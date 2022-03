San Salvo al voto domenica 12 giugno per la scelta di nuovo Sindaco e Consiglio comunale, il 26 l'eventuale ballottaggio.

L'ufficialità è arrivata dal Consiglio dei Ministri che ha deciso di riunire in un'unica giornata le consultazioni elettorali per i referendum e per le amministrative di primavera, fissando dunque il cosiddetto “election day”.