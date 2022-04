Rinnovo Rsu, dipendenti comunali al voto

Sarà l’aula consiliare del Comune di San Salvo ad accogliere il seggio elettorale per il rinnovo di cinque delegati delle Rappresentanze sindacali unitarie che resteranno in carica per tre anni.

Il presidente della Commissione elettorale Dario Flamminio ha firmato il verbale chiamando al voto 62 dipendenti comunali che potranno esercitare il loro diritto da martedì 5 a giovedì 7 aprile 2022, scegliendo tra i candidati delle quattro liste che si sono presentate entro i termini.

LE LISTE

Csa – Regioni autonomie locali

Pompili Isabella

Fp Cgil

Capocci Cristina

Clissa Fabrizio

D’Andrilli Rossana

Cisl Fp

Colamarino Michele

Ramundi Francesca

Uil Fpl