Strade in abbandono in pieno centro cittadino

Riceviamo e pubblichiamo dal Movimento Politico per Giovanni Mariotti Sindaco.

Queste foto sono emblematiche e rappresentano lo stato di abbandono in cui versano le strade cittadine.

Qui siamo in via Venezia e 1° Vico Firenze in pieno centro cittadino, nonostante le segnalazioni e le lamentele dei residenti di queste strade insieme a tante altre nei vari quartieri da anni sono in queste condizioni.

Il Movimento Politico per Giovanni Mariotti Sindaco lavora per costruire una città più vivibile e ritiene che bisogna mandare a casa chi non è stato all'altezza del compito affidatogli dagli elettori. La manutenzione e la cura della città sarà al primo posto della nostra azione amministrativa.