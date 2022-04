Festeggiamenti di San Vitale: si prepara il programma

Tornano i festeggiamenti popolari in onore di San Vitale, dopo due anni, visti gli attuali decreti che sgravano dalle restrizioni dovute alla pandemia.

Don Raimondo Artese e il Comitato Feste hanno deciso di organizzare nei limiti delle possibilità, in considerazione della attuale situazione sanitaria e delle disponibilità economiche ridotte perché non si è potuta svolgere la questua ( si utilizzerà quanto iniziato a reperire per la festa poi annullata in piena emergenza 2020).

Si è deciso, a malincuore, che le Sagnitelle e i Taralli rimarranno ”virtuali” e verranno preparati in autonomia dalle famiglie o gruppi di cittadini nelle case e spazi privati (per ovvi motivi di gestione delle incombenze sanitarie, per la parte della preparazione, che vede impegnate centinaia di persone).

Saranno organizzate la Sfilate delle Some il 23 e il 28 (chi desidera partecipare attivamente alla sfilata delle some può rivolgersi ai membri del comitato San Vitale che saranno presenti nei locali in piazza San Vitale al numero civico 13, dal 19 al 22 aprile dalle ore 17.30 alle ore 19.30). Saranno installate le luminarie, eseguiti I fuochi pirotecnici.

Verranno poste le bancarelle su via Roma e via Istonia, le giostre in piazza Aldo Moro. Il palco per gli spettacoli, previsti il 27 e 28, sarà montato nei pressi del monumento. La parte religiosa prevede le processioni e messe.