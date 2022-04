Torna l'entusiasmo allo Juventus Official Fan Club San Salvo

Con la curva epidemiologica in netto calo e con l’alleggerimento delle normative anti Covid, anche il lavoro del direttivo dello Juventus Official Fan Club Gaetano Scirea di San Salvo è tornato a pieno regime.

“I risultati della squadra più amata dagli italiani non sono stati dei migliori in questa stagione, ma la ‘fame’ da Stadium non si è affievolita – sottolineano dal Club di tifosi bianconeri -. Con l’apertura degli stadi al 100% della loro capienza, si è avuto un boom di iscrizioni e di adesioni per assistere dal vivo al derby d’Italia. Il Club Juventus San Salvo, grazie al grande numero di partecipanti, nello specifico 65 soci, è riuscito ad riorganizzare la trasferta autobus in autonomia. Al rientro non sono mancati segni di stima e gratitudine da parte dei partecipanti verso il Direttivo per l’organizzazione e per i momenti conviviali trascorsi insieme. Tanti sorrisi ed abbracci, nonostante la sconfitta e un arrivederci per le prossime partenze perché la Juventus la si ama sempre… fino alla fine“.

Il Direttivo comunica che la chiusura delle iscrizioni è avvenuta lo scorso 31 marzo e, rispetto all’anno scorso, si è quasi raddoppiato il numero di soci attestandosi in oltre 450 unità. Sicuramente ben lontano dagli 832 soci nella stagione pre Covid, ma ben oltre i 250 della scorsa.

Il Direttivo, presieduto da Antonio Generoso, continua a lavorare sodo per farsi trovare ai nastri di partenza della prossima stagione pronta e apportando interessanti novità nel sodalizio. A breve verranno importanti novità per tutti i soci. “Nell’occasione – dice Generoso – consigliamo a tutti i soci dello Juventus Official Fan Club San Salvo di non prendere impegni per il 30 giugno…”