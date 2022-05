Marcovecchio invita la De Nicolis, scandalo politico o polemiche scandalose?

La polemica montata da Fabio Raspa relativamente all’invito, del consigliere regionale Marcovecchio, rivolto al sostegno della candidata sindaco Emanuela De Nicolis, in un locale della vicina Vasto.

“Noto con stupore che gli aperitivi stanno facendo effetto. Infatti non si ha contezza se si vota a Vasto oppure a San Salvo, ma soprattutto non si ha RISPETTO dei cittadini e delle attività commerciali presenti in città. Penso che il 6 Maggio verrà ricordato tristemente nella storia, come il primo incontro che un candidato sindaco di San Salvo ha fatto fuori dalla città.”

La replica, diretta al competitor Travaglini, da parte della De Nicolis è subito servita:

“ Caro Fabio, i tuoi nuovi amici d’avventura politica Tonino Marcello e Fabio Raspa si sono indignati sui social. “Un incontro elettorale di un candidato sindaco di San Salvo in quel di Vasto. Scandalo, vergogna”. Ecco non sto qui a sottolineare l’infantilità del ragionamento che sta dietro a questa inutile polemica. Mi permetto solo di darti un consiglio da collega candidata sindaco. Togli dalla tua bacheca e non mettere più foto dei tuoi incontri politici e istituzionali a Roma, a Dubai, a Chieti, a Pescara o in qualsiasi altra città dove enti, imprese o politici ti hanno invitato o ti inviteranno. Potresti ricevere la critica furiosa dei tuoi due nuovi alleati. Loro che hanno scelto di oltrepassare da destra verso sinistra un confine politico molto importante e ben marcato, hanno però molta difficoltà ad accettare che si possono attraversare labili confini geografici per svolgere al meglio il proprio ruolo politico andando lì dove si è invitati a rappresentare la propria idea di futuro della nostra comunità. Il 6 maggio sarò a Vasto con pieno orgoglio per raccontare la mia idea di San Salvo. Non rifiuto un invito di un esponente politico che mi sostiene e rappresenta il nostro territorio. Io ho la capacità di essere ospite senza ledere di un solo grammo la mia identità.

Lo scandalo politico è evidente. Sta altrove.”