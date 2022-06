A Vasto Summer Camp dedicato ai ragazzi 2006/10 per apprendere lâ€™inglese tra sport e sani valori

Sono aperte le iscrizioni per il campo estivo Ex-Ch@nge promosso dall’ente Youth For Christ Italia in collaborazione con la Chiesa Evangelica Galed di Vasto.

Il campo si terrà presso la palestra Centofanti-Natale, nel quartiere San Paolo, Zona 167, a Vasto, dal 20 al 25 giugno con una celebrazione finale nella giornata del 25 giugno.

L’English Summer Camp è incentrato sul trinomio Sport-English-Life.

Verranno proposte numerose e divertenti attività sportive, giochi d’acqua, laboratori creativi e tanto altro. Il programma prevede, inoltre, lezioni di inglese con insegnanti qualificati e madrelingua la cui azione didattica sarà incentrata sulla conversazione e su attività in piccoli gruppi. I ragazzi potranno confrontarsi in interessanti dibattiti ispirati dalla visione di classici cinematografici, in un onesto confronto tra pari su tematiche di vita, valori e fede.

Il valore aggiunto dell’edizione 2022 è la presenza di un gruppo di adolescenti provenienti dagli Stati Uniti d’America che animeranno tutte le attività e offriranno l’opportunità di uno scambio non solo linguistico, ma anche interculturale. Un’ottima opportunità per migliorare il proprio inglese senza sforzi e per fare nuove amicizie!

Il costo, comprensivo di materiale didattico e pasti, è di 80 Euro per ogni iscritto. Sono previsti sconti per secondi figli e per chi porta amici.

Per informazioni ed iscrizioni scrivere a exchangevasto@yfcitalia.org o telefonare al numero 3403042905