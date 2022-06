"Abbiamo scelto di non indirizzare nÃ© verso una candidata nÃ© verso lâ€™altro le decisioni del nostro elettorato"

Il candidato Sindaco Giovanni Mariotti e le liste civiche collegate, Democratici per San Salvo, Cambiamo San Salvo e Avanti San Salvo

RINGRAZIANO ciascun elettore e ciascuna elettrice che Domenica 12 Giugno hanno espresso fiducia nel loro progetto politico.

L’esito di questa competizione elettorale vedrà competere al ballottaggio del 26 giugno prossimo i due candidati sindaci Emanuela De Nicolis e Fabio Travaglini.

Nel profondo e pieno rispetto del responso elettorale, abbiamo scelto di non indirizzare né verso una candidata né verso l’altro le decisioni del nostro elettorato, e pertanto invitiamo i nostri elettori e le nostre elettrici, in occasione del prossimo ballottaggio, a rivolgere il proprio voto in completa autonomia ed in adesione alla propria sensibilità.