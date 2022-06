A Vasto il pellegrinaggio delle famiglie

Nonni, genitori e figli, praticamente tutti, siamo chiamati a partecipare all’evento di popolo che si terrà domenica 26 giugno in occasione della X Giornata Mondiale delle Famiglie indetta da Papa Francesco.

“Diffuso” è il termine che più caratterizza l’edizione 2022 in cui spicca il profondo tratto pastorale poiché consente davvero a tutti di esserci visto che lo si potrà vivere a pochi chilometri da dove viviamo nel concreto la quotidianità del nostro essere famiglia. Coloro che sono malati e che non potranno partecipare fisicamente potranno unirsi in preghiera e pregare per tutte le famiglie e in particolare per quelle che incontrano nel loro cammino.

Come uno smeraldo viene incastonato in un cerchio di un metallo prezioso così il 15° Pellegrinaggio Nazionale delle Famiglie del Rinnovamento Nello Spirito, che prima della pandemia si svolgeva a Pompei, viene a incastonarsi nell’Incontro Mondiale delle Famiglie.

L’Iniziativa 2022 come da tradizione fin dalla prima edizione (all’indomani dello storico Family Day del 2007), è promossa dall’Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia della Conferenza Episcopale Italiana, dal Forum delle Associazioni Familiari e dal Rinnovamento nello Spirito Santo.

Ecco le tappe del pellegrinaggio delle Famiglie della diocesi di Chieti-Vasto (una delle 42 Diocesi di Italia e Svizzera dove verrà vissuto l’evento secondo uno stile sinodale) per domenica 26 giugno e che verrà vissuta nella città di Vasto, organizzato dall’Ufficio Diocesano di Pastorale Familiare:

ore 17.30 ACCOGLIENZA DELLE FAMIGLIE nella Chiesa dell’Incoronata

nella ore18.00 avvio PELLEGRINAGGIO guidato da PADRE BRUNO FORTE che, attraversando le vie cittadine, raggiungerà l’Arena alle Grazie

ore 19.30 CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA e MANDATO ALLE FAMIGLIE presso l'Arena alle Grazie

e presso l’Arena alle Grazie ore 20.30 FAMIGLIE IN FESTA: cena al sacco e intrattenimento musicale con la band I CARTONI ANIMALI

L’evento potrà essere seguito sulle pagine social di Parrocchie 3.1