Il Nuovo dell'Estate compie 27 anni

Il Nuovo dell'Estate compie quest'anno il suo 27° compleanno.

Ventimila le copie che saranno in distribuzione da fine giugno, e che, saranno consultabili anche sul sito: www.ilnuovoonline.it.

Il Nuovo dell'Estate è un utile vademecum, per residenti e vacanzieri, per dei giorni di vacanza unici, speciali e spensierati da vivere in relax, nel divertimento e nella convivialita' che il nostro territorio sa regalarvi.

Percorreremo insieme il Vastese alla scoperta del mare, dell'arte, della fede, dell'archeologia, della storia, della natura, ma anche del gusto al solo fine di rendere magica, unica e diversa ogni vostra giornata nelle nostre meravigliose città.

A cura di Gaetano Quagliarella.