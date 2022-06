Puntata n. 2

Eccomi di nuovo con una selezione fotografica che “secondo me” dimostra ampiamente come San Salvo (di volta in volta definita “città meravigliosa” o “un angolo di Paradiso” da alcuni Amministratori Comunali) in effetti si presenta spesso con aspetti e condizioni ben lontani da certe definizioni volutamente enfatiche, ma comunque esagerate.

L’occasione è propizia per rinnovare l’augurio di buon lavoro e inviare un caloroso “in bocca al lupo” al nuovo Sindaco che, sempre “secondo me”, si è votata a un’impresa davvero impegnativa. Queste le sue parole: “A tutta la Città assicuro che continueremo ad avere lo sguardo proiettato al futuro per far crescere ancora e di più questa nostra comunità”.

Impresa forse addirittura impossibile: esiste forse qualcosa ‘di più’ del Paradiso?

Romolo Chiancone