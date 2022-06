In piazza San Nicola 'Cinema sotto le stelle'

E' in programma questa sera, alle ore 21, in piazza San Nicola l'iniziativa ‘Cinema sotto le stelle’ organizzata dagli educatori di Azione Cattolica per far trascorrere un'estate tranquilla e spensierata ai loro bambini e ragazzi.

Al termine della visione del film saranno distribuiti a tutti i presenti dei gelati.

Le altre iniziative in programma sono:

21 - 23 luglio: Campo scuola a Pescopennataro (Is);

27 luglio: “Giornata ad Aqualand”;

01 - 05 agosto: Colonia al mare.

Per informazioni: Francesca 339/4157656