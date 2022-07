Questa mattina a San Salvo alla rotonda che unisce via madonna della grazie, via san rocco, via pertini si è verificato un incidente. Un furgone ha perso il controlli ed è andato a finire contro un palo della luce della rotonda stessa.

Sul posto forze dell'ordine e soccorso stradale. Le strade risultano tutt'ora bloccate e il traffico è stato fortemente rallentato.