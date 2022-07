Lunedì 25 luglio il concerto di Rkomi a San Salvo Marina

Lunedi 25 luglio, alle ore 21.30, nel piazzale Cristoforo Colombo a San Salvo Marina si terrà il concerto evento di Rkomi con il suo tour estivo “L'insuperabile tour”.

Il giovane artista, dai più considerato esponente dell’indie rap, è stato uno dei protagonisti del Festival di Sanremo 2022 facendosi apprezzare con il brano “L’insuperabile”.

Si esibirà a San Salvo dopo le preziose collaborazioni con Elisa nel singolo “Quello che manca” e Irama per “5 gocce”. Lo scorso 17 giugno è uscito il singolo “Ossa Rotte”, pubblicato come sesto estratto dal suo terzo album in studio.

Sono ancora disponibili i biglietti acquistabili su Ciaotickets e TicketOne.