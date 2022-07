Cassa Edile di Chieti e di Pescara, William Strever è il nuovo presidente

In relazione al recente rinnovo degli organi associativi di Ance Chieti Pescara, il 15 luglio u.s., nella sede sociale di via Raiale, in Pescara, si è insediato ufficialmente il nuovo Consiglio direttivo della sezione Costruttori Edili - Ance Chieti Pescara per il triennio 2022-2025.

In occasione di tale seduta, il Consiglio direttivo di Ance Chieti Pescara, su proposta del Presidente Antonio D’Intino, ha provveduto a conferire i nuovi incarichi e nominare i propri rappresentanti in seno agli enti bilaterali delle province di Chieti e Pescara Cassa Edile di Chieti e Cassa Edile di Pescara e Ente Scuola Edile/Cpt di Chieti e Formedil Pescara, al Comitato Piccola Industria di Confindustria Chieti Pescara e al Consiglio Generale di Confindustria Chieti Pescara.

Così il Presidente Ance Chieti Pescara Antonio D’Intino sugli esiti della riunione: “Le rappresentanze di Ance Chieti Pescara in seno agli Enti Bilaterali delle due province rivestono particolare importanza, perché gli organismi svolgono nel nostro sistema un ruolo sempre più determinate. Infatti, in questo contesto di grande crescita del settore dell’edilizia, grazie anche agli incentivi derivanti dal Superbonus, gli Enti Paritetici ovvero Casse Edili e Scuole Edili, attraverso l’erogazione di servizi in tema di formazione, salute e sicurezza sul lavoro, offrono occasioni di crescita per i lavoratori e per le imprese, anche in termini economici. Gli Enti Bilaterali del sistema Ance Chieti Pescara sapranno certamente affrontare con successo il rapido cambiamento che sta vivendo oggi il mercato del lavoro e offrire supporto adeguato e qualificato a tutti gli operatori del settore”.

Ecco tutti i nomi.

Alla carica di Presidente della Cassa Edile di Chieti e della Cassa Edile di Pescara è stato nominato William Strever (Strever S.p.A.). I Soci Ergi Balla (B & B Costruzioni S.r.l.), Giuseppe Girolimetti (Girolimetti Fulvio Srl), Andrea De Leonibus (Prorec Srl), Rocco Di Marzio (CO.GE.MAR. Srl) e Fabrizio Ciammaichella (ICORI Srl) diventano inoltre componenti dei Comitati di Gestione di entrambi gli Enti. I soci Gerardo Gigli (Edimac Srl), Roberto Chiola (Smart Build Srl) e Marcello Mirolli (Marinelli Umberto Srl) sono stati invece designati componenti il Consiglio Generale per entrambi gli Enti.

L'incarico di Presidente dell'Ente Scuola Edile/Cpt di Chieti e del Formedil Pescara è stato conferito a Carlo Cericola (Cericola S.r.l.). Per l’Ente Scuola Edile/Cpt di Chieti sono stati designati componenti il Consiglio di amministrazione Rossano Cardinale (Cardinale Srl) e Mario Tasso (Ingg. Tasso & Candeloro Srl). Per il Formedil Pescara diventano componenti il Consiglio di amministrazione Rossano Cardinale (Cardinale Srl), Mario Tasso (Ingg. Tasso & Candeloro Srl), Giulia Sergiacomo (Di Vincenzo Dino & C. Spa), Roberto Chiola (Smart Build Srl) e Carlo Luciani (Sangroter Srl).

Francesca Di Muzio (Di Muzio Laterizi Srl) e Luciano Pitucci (Edilpini Srl) sono invece i nuovi componenti del Comitato Piccola Industria di Confindustria Chieti Pescara.

Giovanni Di Vincenzo (Di Vincenzo Dino & C. Sp.a.), infine, è stato designato componente il Consiglio generale di Confindustria Chieti Pescara.