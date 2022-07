La comunità di San Giuseppe, prima nella Santa Messa celebrata nella Cattedrale ed in seguito in un incontro conviviale, ha salutato ufficialmente Don Gianfranco Travaglini che dal prossimo 1° agosto lascia la guida della parrocchia locale, nella quale si era insediato nel mese di settembre del 2009, per essere trasferito al Seminario regionale di Chieti.

Lo stesso Don Gianfranco ha presieduto la funzione religiosa, assieme al parroco emerito Don Giovanni Pellicciotti, presenti - tra gli altri - sacerdoti del clero vastese, una rappresentanza delle Confraternite locali ed il sindaco Francesco Menna in fascia tricolore.

Lo stesso primo cittadino ha voluto così esprimere i sentimenti di apprezzamento e vicinanza della comunità cittadina al presule: "Caro don Gianfranco, ho voluto salutarti in veste ufficiale, da sindaco, con la fascia tricolore, che simboleggia i colori del nostro paese, l'Italia, l'Unità nazionale, e che indosso sempre nei momenti importanti. Adesso è un momento importante che a nome della città, mi consente di manifestare profonda gratitudine, affetto e consentimi il termine da te spesso decifrato nelle omelie, amore verso il sacerdote, l'uomo, il prete.

Le cinque pietre, come ti piace ricordare, ovvero i cinque fiori che lasci a Vasto e nel cuore di ciascuno di noi sono e saranno: Carità, inclusione, tradizione, cultura e dialogo, soprattutto interreligioso. Grazie don Gianfranco. La città ti deve tanto".

A fine serata una torta-ricordo per l'ormai ex parroco di San Giuseppe, che sarà sostituito nell'incarico da Don Luca Corazzari. Su di essa la scritta: “A Don Granfranco grazie: sei stato un grande sacerdote per tutti noi, un grande esempio, non ti dimenticheremo mai, sarai sempre nei nostri cuori. La tua comunità che ti vuole un mondo di bene! Torna presto”.

Foto di Andrea Marino