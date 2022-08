Podistica San Salvo: Un fine luglio speciale per la societÃ 

La Podistica San Salvo lo scorso weekend è stata protagonista con tre gare, sabato 30 alla Monte Amaro Extreme Fara San Martino con Leonardo PALMISCIANO, una sabato alla Montebello Race in Molise, organizzata splendidamente dagli amici della Podistica Montenero, con una folta partecipazione di ben oltre 25 alteti, in tanti sono saliti sul podio premiati di categoria, ma sul gradino più alto c'è salita la società 1° gruppo

Il giorno dopo domenica, 31 luglio la carovana biancazzurra si trasferisce i alta quota per la 50 km del Gran Sasso, con 7 atleti partecipanti.

Molti erano alla loro prima esperienza nella ultra maratona, conquistando nonostante ciò ottimi risultati.

Il primo maschio a tagliare il traguardo è stato il super maratoneta, già reduce di questa disciplina, migliorandosi ancora Domenico Pracilio che si classifica 5° assoluto con il tempo di 3h37, mentre nel campo femminile anch'ella reduce di questa specialità Annalisa Fitti taglia il traguardo con il tempo di 4h26 8^assoluto.

Un plauso a tutti gli altri ultra maratoneti, Cucoro Salvatore, Antenucci Fabio, Carissimo Daniela, Saraceni Leopoldo, Ciffolilli Carlo alla loro prima esperienza alla ultra con ottimi risultati.

Un elogio particolare

al nostro portacolori Carlo Ciffolilli classe 62, alla sua prima ultra maratona del del Gran Sasso, giunge al traguardo

con il tempo di 4:47:38

in una gara extrema come è una 50 km.

È meraviglioso come la tua forza negli obiettivi aumenti con il passare degli anni, con l’audacia la tenacia e l’energia che sono nella tua menteh ma soprattutto nelle tue gambe, oramai arrivi con successo a qualsiasi tipo di gara... complimenti Carletto.