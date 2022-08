Alessio Costanzo Fedele referente per la fascia under 30 di Azione per il territorio del Vastese

Alessio Costanzo Fedele , 25anni, abruzzese nel cuore e nei valori, carico di passione per la politica, è il r eferente per la fascia under 30 di Azione di Carlo Calenda per il territorio del vastese.



"Dopo la maturità classica - si legge in una nota -, ha conseguito la laurea con lode in Scienze Politiche e Analisi dei processi politici. Negli anni ha maturato diverse esperienze nell'associazionismo culturale e studentesco regionale, nonché esperienze di studio internazionali presso l'università di Varsavia, in Polonia. Attualmente è Direttore Editoriale di "Questione Civile", rivista culturale online che opera a livello nazionale e laureando in Scienze Politiche e di Governo (GOV) – Diritto, Istituzioni e Processi decisionali presso l'Università degli studi di Milano".



" Mi occupo quotidianamente di giovani, di cultura e di politica, convinto che il futuro di noi giovani sia messo a repentaglio dall’indifferenza pericolosa dell’attuale classe dirigente e politica. Per questo - sottolinea - ho deciso di donare con coraggio e fiducia il mio volto, il mio background e le mie energie ad Azione, rintracciando in questo progetto politico una prospettiva interessante nonché una concretezza metodologica senza precedenti, nell'interesse esclusivo dei cittadini e della Repubblica.



Nel nostro Paese, nelle regioni, nelle province e nei comuni d'Italia è necessario recuperare la cultura della politica e il senso dello Stato e delle istituzioni. I cittadini non possono essere indifferenti dinanzi a tendenze demagogiche che pongono l'Italia lontana dalle cornici liberali, europee ed atlantiste. Collaborerò con il vicesegretario provinciale e referente per l'area del Vastese Nino Fuiano per coinvolgere i tanti giovani che, sono certo, hanno voglia e interesse per costruire insieme una prospettiva civile fatta di competenza e di serietà. Bisogna avere il coraggio di mettersi al servizio dei cittadini in un momento così difficile per il nostro Paese. Io lo farò con dedizione e spirito di sacrificio."