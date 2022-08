Papa Francesco apre la Porta Santa, De Nicolis: "L'Aquila capitale del perdono e della pace"

Ho avuto l'onore di partecipare a L'Aquila alla Santa Messa e all'apertura della Porta Santa presieduta dal Santo Padre per la 728esima Perdonanza Celestiniana.

Ho pregato per la mia famiglia e per tutte le famiglie sansalvesi, che oggi ho rappresentato come sindaco della Città di San Salvo.

Nella vicinanza alle famiglie colpite dal terremoto, che hanno sopportato con grande dignità il loro dolore, Papa Francesco ha invitato ad ammirare Celestino V, il pontefice della bolla del Perdono, che ha incarnato una Chiesa libera dalle cose mondane. La pace si costruisce il perdono. Ritornando a San Salvo serberò nel cuore il messaggio di Papa Francesco: L'Aquila capitale del perdono e della pace. Da L'Aquila riaccendiamo la pace con i colori della speranza.

Ringrazio l'Anci Abruzzo per questa opportunità di fede nella condivisione con il popolo aquilano.

Emanuela De Nicolis

Sindaco di San Salvo