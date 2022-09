"La sinodalitÃ  nella vita diocesana": a Vasto il Convegno diocesano con il vescovo Forte

Carissimi,

ci prepariamo a vivere il convegno diocesano che ha come tema la sinodalità nella vita diocesana.

La sinodalità, il camminare insieme nella scoperta del Volto di Cristo, è al contempo una sfida e un impegno; la finalità del nostro convenire riguarda la maniera in cui questo stile di vita sinodale può applicarsi alla pastorale ordinaria della comunità ecclesiale nella promozione e cura dei rapporti fra consacrati, sacerdoti, seminaristi e laici nel servizio alla missione del popolo di Dio. Si tratta di far crescere una Chiesa di cristiani adulti e corresponsabili, in cui ciascuno, secondo il carisma ricevuto e il ministero cui è stato chiamato, viva in comunione con gli altri, favorendo la crescita di tutti con il proprio impegno generoso e fedele, lasciandosi arricchire dai doni che lo Spirito effonde negli altri. Ciò potrà avvenire se ci sarà un costante esercizio di accoglienza e accompagnamento, di discernimento e d’integrazione.

+ Bruno, Padre Arcivescovo

Il Convegno Diocesano si svolgerà sabato 3 settembre presso la Parrocchia San Paolo Apostolo a Vasto dalle ore 15.30 alle ore 18.30.

Di seguito il programma dettagliato.

L’esperienza sinodale nella nostra vita diocesana

ore 15.45

Preghiera iniziale

ore 16.00

Riflessione dell’Arcivescovo

La Chiesa, popolo sinodale, testimone della bellezza di Dio. Comunione, partecipazione e missione

Don Emiliano Straccini

Presentazione della sintesi sinodale

Daniela Palladinetti

Gli organismi ecclesiali e la sinodalità: esperienze della chiesa diocesana

Dalle ore 17.00 alle ore 18.00

Presentazione delle sintesi. Dibattito e dialogo in assemblea alla luce dell’ascolto del Vescovo e dei gruppi del 2 settembre.

Ore 18.00

Conclusioni dell’Arcivescovo e partenze