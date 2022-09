Tutti a caccia dei voti della Magnacca, telefona pure Tajani

Tiziana Magnacca lascia il partito della Lega di Salvini e il suo telefono ieri si è fatto rovente poichè sembrano in tanti a corteggiare l'ex Sindaco di San Salvo capace di raccogliere un consenso record di preferenze personali alle ultime elezioni amministrative di giugno.

La Magnacca non ha “inspiegabilmente” trovato posto fra i candidati alle prossime elezioni politiche del 25 Settembre, segno evidente (al di là delle opinioni personali) di una democrazia rappresentativa che mostra tutti i suoi limiti e che probabilmente necessiterebbe di una riforma, visto che i deputati sembrano essere scelti dalle segreterie e non dal popolo. Ed è per questa ragione che arrivano le telefonate per cercare di convogliare il suo consenso in altri raggruppamenti: potrebbero stupire le telefonate che vengono dall'area centrista e del centrosinistra, ma sembra che in questa politica tutto sia consentito. La telefonata più importante la fa la segretaria di Antonio Tajani vice di Berlusconi che tenta di convincere l'ex Sindaco e il suo nutrito gruppo a passare armi e bagagli in Forza Italia cosa che evidentemente non avverrà almeno in tempi brevi.